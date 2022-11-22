Индекс оливье: во сколько обойдется новогодний салат в 2022-м

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В России снизилась стоимость набора продуктов для салата оливье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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А вот другой новогодний салат — «Селедка под шубой» — прибавил в цене на 4,6%.

Салат оливье теряет в цене. Стоимость набора продуктов для новогоднего блюда снизилась впервые за несколько лет. Четыре порции оливье подешевели примерно на полпроцента или на полтора рубля.

Теперь средняя стоимость набора продуктов составляет 375 рублей. Больше всего в наборе потеряли в цене овощи: картофель и морковь — примерно 30%, и примерно 20% — огурцы. Немного подешевели лук и куриное яйцо. Но есть в наборе продукты, которые подорожали. Майонез прибавил 15%, а колбаса — 10%.

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Индекс оливье: во сколько обойдется новогодний салат в 2022-м

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