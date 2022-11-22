Какое обещание дал Джо Байден президенту Польши в ночь падения ракеты

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 3 695

Президент Польши Дуда сказал пранкерам Вовану и Лексусу об обещании президента США Байдена после ракеты

Какое обещание дал Джо Байден президенту Польши в ночь падения ракеты

Фото: www.globallookpress.com / Europa Press/E. Parra. Pool

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Глава Польши Анджей Дуда еще не узнал, откуда прилетела ракета, а уже начал звонить Байдену и НАТО с просьбами об услуге.

Президент США Джо Байден одним из первых получил тревожный звонок посреди ночи от главы Польши Анджея Дуды из-за падения ракеты в польском селе Пшеводув. Об этом сказал сам Дуда в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (польский лидер при этом был абсолютно уверен в том, что на другом конце провода находится президент Франции Эммануэль Макрон).

Анджей Дуда не стал тратить много времени на приветствия и начал докладывать, кому он уже успел позвонить. Как оказалось, сразу после инцидента он разбудил президента США Джо Байдена. Американский лидер пообещал выслать своих экспертов и предложил сделать совместное расследование. Это вызывает интерес, ведь местные специалисты еще не собрали доказательства, президент Польши даже не знает, откуда прилетела ракета (о чем он сам доложил), а американские эксперты уже вылетают на место падения.

«Я также разговаривал по телефону с Джо Байденом. Он сказал, что направит американских экспертов, чтобы оказать содействие нашему расследованию. Он предложил сделать общее расследование», — заявил Анджей Дуда в беседе с Вованом и Лексусом.

 

Кроме того, польский лидер заявил, что его посол уже готов инициировать четвертую статью НАТО. Эта статья подразумевает консультацию участников НАТО, когда одной из стран угрожает опасность.

«Ситуация тяжелая, как вы уже знаете. Я созванивался с Йенсом Столтенбергом. Я сказал ему, что наш посол, возможно, инициирует процедуру по четвертому параграфу», — смело сообщил Дуда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пранкеры Вован и Лексус обнаружили у Петра Порошенко пристрастие к алкоголю.

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