Знаменитый папа старается научить своих чад самому лучшему.

Певец Сергей Лазарев занимается воспитанием двух детей — восьмилетнего Никиты и четырехлетней Анны. Артист хочет вырастить не изнеженных наследников, поэтому старается их не баловать. В этот раз у вокалиста выдалось время для отдыха, поэтому исполнитель решил провести время с сыном и дочерью.

В личном блоге певец показал интересную сцену. Никита и Аня разгадывали детский кроссворд. Сын артиста внимательно зачитывал вопросы и был увлечен процессом, а вот дочка не разделяла такого ярого интереса. Как отметил звездный папа, она недовольна, потому что родитель отобрал любимый iPad.

«Сканворды вместо iPad! Кое-кто недовольный сидит», — со смехом отметил исполнитель.

«Что это такое?» — спросил Никита сестренку.

«Курица», — предположила девочка.

«Сама ты курица! Это индюк!» — сказал ей брат.

«Ты сам курица», — засмеялась Аня.

Как отметило издание 7Дней.ru, Лазарев уверен, что у детей знаменитых родителей существует одна общая проблема. Им всегда приходится доказывать, что они соответствуют своей известной семье и ничуть не хуже мам и пап.

«Наверное, у таких детей есть комплекс. Как себя найти, чтобы не сравнивали, чтобы ты сам заслужил место под солнцем. Поэтому я не хочу своего культа в семье. Периодически ругаю маму и няню, если прихожу, а дети, например, рисуют под мои песни», — приводит издание рассуждение артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев бросил курить благодаря сыну.

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