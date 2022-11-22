Появилась информация об увольнении коммерческого директора Собчак

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 17

Собчак предположительно Собчак уволила задержанного по делу о вымогательстве директора Суханова

Появилась информация об увольнении коммерческого директора Собчак

Фото: Кирилл Суханов / ТАСС

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Предположительно, это связано с нахождением Кирилла Суханова в СИЗО по делу о вымогательстве. Светская львица агрессивно отреагировала на эти данные.

По предварительной информации, Ксения Собчак уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова, задержанного по делу о вымогательстве. Об этом РИА Новости сообщил источник из близкого окружения журналистки.

По словам вышеупомянутого источника, Суханов был уволен Собчак не сегодня и не пару дней назад, а в начале месяца — 2 ноября.

Ксения Собчак прокомментировала новость и заявила, что Кирилл Суханов отстранен от работы не из-за обвинения в уголовном преступлении. Как объяснила журналистка, находясь в СИЗО, директор не имеет права подписывать документы.

«Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы», — объяснила Собчак в своем личном блоге и добавила, что она не отказывается от сотрудника и будет бороться за его освобождение.

Московский городской суд признал законным арест Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По версии следствия, Суханов вместе с другим фигурантом дела, экс-главредом журнала Tatler Арианом Романовским хотели получить от главы корпорации деньги за удаление постов в Telegram-канале.

Суханов и Романовский арестованы до 24 декабря. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как содержат директора Собчак в изоляторе.

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