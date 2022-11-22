Песков раскрыл манеру общения Путина и Шольца

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 52

Песков раскрыл детали общения Путина и Шольца

Песков раскрыл манеру общения Путина и Шольца

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Несмотря на необычную форму обращения канцлера Германии к президенту РФ, некоторые слухи о его особенностях не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам в рамках брифинга, как общаются Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Они общаются на „вы“, конечно», — сказал представитель Кремля.

Такой вопрос возник не просто так. До этого Шольц во время своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии использовал форму обращения к Путину на «ты». Он призвал лидера России вывести войска с территории Украины. Агрессивная манера поведения зарубежных политиков понятна — неизбежность подчинения США и их риторике.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как канцлера Германии Олафа Шольца поймали на политическом пиаре — газета Bild раскритиковала фотографию, которая облетела буквально весь мир.

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