«Думает с братвой»: политолог предупредил о новых провокациях Зеленского, подобных польской

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42

Эксперт Перенджиев не исключил провокаций Киева, подобных удару ракет по Польше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office; Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Незалежной после безответного ракетного удара по Польше окончательно уверовал в свою безнаказанность.

Провокации, подобные той, что устроил Киев, ударив ракетами по польской территории, скорее всего, будут повторяться. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт, политолог Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский после «польской авантюры», которая сошла ему с рук, окончательно уверовал в свою безнаказанность и наверняка замысливает очередные провокации вместе с ближайшим окружением.

«Он там сидит и думает вместе со своей „братвой“. Вспомним, как с грязной бомбой была попытка, которую потом разоблачили. Теперь с этим обстрелом Польши. Поэтому, наверное, надо ждать еще каких-то провокаций, которые зреют в его не очень трезвом и не очень здоровом мозгу», — отметил Перенджиев.

Он добавил, что западные покровители, несмотря на явное раздражение и усталость от главы Незалежной, будут прощать его выходки, пока в нем есть необходимость.

«Никто убирать его не будет, он еще нужен, если бы надо было — давно бы уже убрали», — уверен политолог.

Напомним, вечером 15 ноября ракета упала на востоке Польши, у границы с Украиной. Руководство страны поспешило обвинить в инциденте Россию, однако вскоре выяснилось, что ракета была украинской. Это подтвердили данные спутниковой разведки НАТО. На Западе и в самой Польше официально признали непричастность российских военных к падению ракеты, однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что независимо от принадлежности боеприпаса в инциденте виновата Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский сразу после падения ракеты в Польше позвонил президенту страны Анджею Дуде и уверенно заявил, что ракета российская.

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