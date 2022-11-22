Росгвардейцы спасли десятилетнюю девочку, пострадавшую при атаке ВСУ

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В настоящее время жизни малышки ничто не угрожает. Родственники до сих пор не могут поверить в чудо и благодарят героев.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Херсонской области спасли десятилетнюю девочку, пострадавшую при обстреле ВСУ. Первую помощь ей оказали российские военные врачи, затем на вертолете Росгвардии ее отправили на операцию к ведущим специалистам. У ребенка были тяжелые минно-взрывные и оскольчатые травмы. Украинский снаряд попал в дом, где жила ее семья.

Военные врачи приняли решение везти пострадавшую в Симферополь. Операцию ребенку делали в республиканской детской клинической больнице в Крыму. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает. Она идет на поправку.

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