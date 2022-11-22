«Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины

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Очередной скандал произошел на фоне кризиса в Незалежной. Кто может остаться без «голубого топлива»?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину. Компания зафиксировала оседание топлива, предназначенного для молдавских потребителей, на территории Незалежной. В концерне предупредили: если транзитный дисбаланс сохранится, подача газа будет сокращена уже в следующий понедельник.

Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров газа. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

По данным «Газпрома», суммарный объем российского топлива, который осел на Украине превысил 50 миллионов кубометров.

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