«Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины

«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину. Компания зафиксировала оседание топлива, предназначенного для молдавских потребителей, на территории Незалежной. В концерне предупредили: если транзитный дисбаланс сохранится, подача газа будет сокращена уже в следующий понедельник.

Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров газа. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

По данным «Газпрома», суммарный объем российского топлива, который осел на Украине превысил 50 миллионов кубометров.