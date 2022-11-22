Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве: как это было

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Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Президент России рассказал, чем уникален кубинский революционер и каким был их последний разговор.

В Москве сегодня открыли памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро. Стоит он в районе «Сокола» — на площади, которая еще пять лет назад получила имя этого легендарного человека. На церемонию приехали — Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес.

Российский лидер рассказал о своей последней встрече с кубинским политиком. По его словам, тогда Фидель Кастро затронул темы, которые актуальны и сегодня.

«Мне посчастливилось дорогие друзья неоднократно встречаться с Фиделем Кастро и в моей памяти остались многочасовые беседы с ним особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. о том что независимостью и достоинством не торгуют. о том что каждый народ имеет право на свободное развитие на выбор своего пути, по настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — заметил российский лидер.

Позже в Кремле прошли переговоры. Президент Кубы заявил о несправедливости санкций в отношении как Москвы, так и Гаваны. Он также назвал категорически неприемлемой ситуацию с приближением НАТО к границам России.

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