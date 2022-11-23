«Коварство и нечистоплотность»: эксперт прогнозирует новые провокации Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 954

Военный эксперт Кнутов призвал готовиться к новым провокациям режима Зеленского

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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У главы Незалежной остается очень мало возможностей для того, чтобы продолжать вымогать у западных партнеров деньги и оружие.

Киевский режим продолжит и даже усилит организацию провокаций, подобных недавнему ракетному обстрелу польской территории. К этому его подталкивает изменившаяся ситуация на поле боя, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

«Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению. На всех остальных участках они фактически перешли от наступательных действий к оборонительным», — заявил он в комментарии 5-tv.ru.

Эксперт отметил, что без поддержки Запада у киевского режима сейчас начнутся серьезные проблемы, и президент Украины Владимир Зеленский прекрасно это понимает. В связи с этим он будет использовать любую возможность, чтобы подогревать в иностранных партнерах желание и дальше снабжать Киев оружием и деньгами.

«Поэтому, я думаю, провокация будет приурочена к какому-то мероприятию либо к визиту достаточно солидного руководителя, либо к очередной встрече в „Рамштайне“, либо к заседанию совбеза ООН по украинской тематике. Мы уже привыкли к этому», — пояснил Кнутов.

Он напомнил историю со сбитым малазийским Boeing MH-17, а также инцидент в украинской Буче, где якобы российские военные, оставляя город, устроили массовое убийство мирных жителей. Эти и другие провокации были инспирированы и сфабрикованы киевским режимом с целью поднять очередную волну антироссийской истерии на Западе и получить оттуда оружие и деньги, подчеркнул Кнутов. Подобной тактики, по его мнению, Киев будет придерживаться и впредь.

«Прямо сейчас продолжается провокация вокруг Запорожской атомной электростанции с тем расчетом, чтобы выдавить нас оттуда и дать возможность украинским войскам без потерь занять левый берег Днепра и развивать наступление на Мелитополь и Бердянск. Вот основная цель этой якобы борьбы за безопасность станции. Так что тут провокаций просматривается очень много. Мы должны понимать, что Зеленский не успокоится, а наоборот, будет усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», — заключил эксперт.

Ранее Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru рассказал, кто и когда, по его мнению, сменит Владимира Зеленского на посту президента Украины.

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