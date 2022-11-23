Майданов сурово высказался о Пугачевой: «Правда дойдет до всех»
Певец Майданов надеется, что правда о текущих событиях дойдет до Пугачевой
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Исполнитель полагает, что звезда эстрады сделала свой выбор, оставшись с другой Россией.
Исполнитель Денис Майданов надеется, что правда о текущих событиях в мире дойдет до всех людей, включая певицу Аллу Пугачеву. Об этом артист сказал в интервью для YouTube-шоу Вячеслава Манучарова.
«Сейчас время такое, когда все наоборот. Украина, Запад, НАТО лгут. Настоящая Империя зла называет так Святую Русь. Конечно, оболгать, облить грязью проще всего. Но я искренне буду надеяться, что правда в конце концов дойдет до всех людей, в том числе и до Аллы Борисовны…» — сказал Майданов.
По словам певца, артистка сделала свой выбор, оставшись с другой Россией. Майданов отметил, что одна из его песен стала популярной, благодаря концертной программе «Рождественские встречи», которую вела Пугачева.
«Алла Борисовна была очень продвинута в этом смысле и всегда тащила на „Рождественские встречи“ ребят интересных, нестандартных, модных, субкультурных для того, чтобы и свою палитру освежить», — пояснил исполнитель композиции «Родина».
Специальная военная операция (СВО) на Украине по защите Донбасса разделила мир шоу-бизнеса на несколько лагерей. Алла Пугачева стала одной из тех, кто не поддержал действия российских властей и подверглась критике со стороны коллег по цеху. Сейчас она находится за границей.
Ранее 5-tv.ru писал об истинной причине ненависти коллег к Алле Пугачевой.
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