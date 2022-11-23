Ольга Бузова появилась на публике с новым мужчиной: вышли в обнимку

Молодой человек уже давно пытается расположить к себе селебрити. Есть ли у него шанс завоевать сердце красавицы?

Телеведущая Ольга Бузова проводит время с ухажером из реалити-шоу «Дом-2» Романом Гриценко. Недавно молодых людей видели вместе в одном из дорогих ресторанов в Москве, сообщает StarHit.ru. Отмечается, что встреча явно не была деловой: интимная беседа, коктейли, флирт.

«Счет в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь, насколько мы видели», — поделился сотрудник заведения с журналистами.

Возможно, у пары есть шанс на нечто более серьезное, поскольку теперь их не сковывает круглосуточное внимание камер. Подобные перипетии фанаты нашумевшего проекта видели несколько лет назад. Гриценко дарил Бузовой букеты на Лобном месте, а также были эффектные сюрпризы и заигрывания, но после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда считала, что Роман просто хочет прославиться за ее счет.

«Никогда я ему не нравилась, и никогда у него не было ко мне никаких чувств! Я хочу сейчас эту тему закрыть. Уже раз и навсегда, хватит, неприятно слышать. Мы ждем все-таки от Ромы мужских поступков», — говорила Бузова.

Есть ли шанс у Гриценко, который раскручен в социальных сетях, дотягивает ли он до планки знаменитости, сможет сказать лишь Бузова.

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