«Манчестер Юнайтед» избавился от Роналду после скандальных заявлений

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Знаменитый футболист неоднократно возмущался поведением своих начальников. Теперь ему указали на дверь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Darren Staples; 5-tv.ru

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Одному из лучших футболистов всех времен и лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду указали на дверь. «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг контракт с игроком — пусть официально и по взаимному согласию, но после его скандального интервью.

Напомню, перед отбытием на чемпионат мира в Катаре португалец заявил, что недоволен своей ролью в клубе и не уважает собственного тренера.

И на этом фоне американское семейство Глейзеров, которое владеет «Манчестер Юнайтед», сообщило, что не прочь продать клуб. Конкретного решения еще не принято, но изучаются все варианты.

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