«Клуб сильных баб»: сын Водонаевой сравнил ее с покойной королевой Елизаветой II

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 74

Сын Водонаевой обозначил роль женщин в мире и сравнил мать с покойной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / Avodonaeva

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Звездный наследник модели растет с необычными взглядами на жизнь. Но Алена Водонаева во всем поддерживает сына.

Сын Алены Водонаевой неоднозначно обозначил роль женщин в мире, а свою мать сравнил с покойной королевой Великобритании Елизаветой II. Модель записала видеоролик, на котором 12-летний Богдан рассуждает о женщинах, вальяжно расположившись в кресле за письменным столом.

По словам мальчика, для него сейчас женщины — это пылесос, швабра и стиральная машина. В целом, считает звездный наследник, на этом и заканчивается их важность.

Удивленная Водонаева уточнила, причисляет ли ее Богдан к «швабрам» и «пылесосам». На что мальчик уверенно ответил: его мать уникальная, сильная женщина, которую можно сравнить лишь с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и покойной королевой Елизаветой II. Это трио он назвал «клубом независимых ни от кого баб».

«Нет. За исключением всего одной женщины в мире — Алены Водонаевой. Моя мама — сильная независимая женщина… Ну, и еще пара есть. Ангела Меркель. И Елизавета II, царствие ей небесное. Клуб сильных и независимых ни от кого баб», — заявил Богдан.

Пользователи Сети возмутились подобным отношением подрастающего мужчины к прекрасному полу. Однако Алена Водонаева в речах наследника ничего оскорбительного не видит и хлестко ставит возмущенных женщин на место в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алену Водонаеву раскритиковали за образ престарелой женщины.

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