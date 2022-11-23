На что чаще всего жалуются недовольные мужчины?

Как наладить отношения с возлюбленным и изменить себя?

Автор статей и книг об отношениях, коуч и брачный посредник Дебра Маклерод призналась, что к ней приходят огромное количество мужчин, которые жалуются на своих жен. Проблемы разнообразные, но есть те, с которыми обращаются снова и снова. Она обратила внимание женщин на то, что это может привести к непреодолимым препятствиям в браке. Об этом она рассказала в беседе с Yourtango.

Постоянно злая

Капризность или сварливость женщин — одна из частых жалоб мужчин. Особенно когда их слова полны негатива, призрения или критики. Если вдруг мужчина попытается высказать свое недовольство, женщина рассердится и попытается переложить вину на него вместо того, чтобы выслушать, пишет Сибкрай.ru.

Отдает приказы

Женщина внезапно появляется и приказывает мужчине что-то сделать по дому. Или же пытается его постоянно контролировать. например, если благоверный уехал со своими друзьями, она постоянно пишет или звонит ему и спрашивает, когда он будет дома. Это тоже может нанести ущерб браку.

Перестает следить за собой

Мужчинам очень важен приятный и опрятный вид женщины. Жалоба о том, что возлюбленная перестала следить за собой сказывается на взаимоотношениях возлюбленных, которые начинают отдаляться эмоционально и физически.

Дети — на первом месте

Дети одинаково важны как для мужчин, так и для женщин. Однако последние чаще всего видят себя только в роли матери, которая ставит своего ребенка выше мужа и отношений. Маклеод указала, что заботится о детях необходимо, но брак, ориентированный на ребенка, становится похожим на детский сад.

Также часто это связано с тем, что матери считают себя главой семьи. Они ссорятся с мужьями, когда те в воспитании детей делают что-то, с чем они не согласны. Таким образом они не только лишают детей общения с отцом, но и вбивают клин в собственные отношения.

Она — не благодарна

Вне зависимости от того, сколько времени муж потратил на домашнее задание или сколько отработал, чтобы заработать больше денег, это не ценится в достаточной мере. Все воспринимается как должное.

У нее нет собственных увлечений

Также мужчинам не нравится, когда у женщины нет собственных увлечений и интересов, на которые можно было бы тратить свободное время. Такое отсутствие делает ее предсказуемой.

Как ранее писал 5-tv.ru, часто женщины не могут уйти от своих партнеров, даже когда перестали их любить. Когда вы говорите, что «просто устали» или «у всех пар бывают сложности» — пора уходить.