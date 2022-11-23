Дуй сюда: как теперь будут проверять водителей на алкоголь

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger; 5-tv.ru

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Бесконтактный экспресс-алкотестер придумали в Петербурге. Как он работает?

Сверхчувствительный к алкоголю — на предприятии «Лазерные системы» в Петербурге придумали и создали бесконтактный экспресс-алкотестер. Уникальная разработка представляет собой рамку наподобие металлодетекторов, но только реагирует она не на металл, а на пары спирта.

Такие чуткие устройства предполагается установить на объектах с высоким уровнем опасности. Вице-премьер Денис Мантуров, который побывал на предприятии, остался под впечатлением.

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