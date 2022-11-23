Дуй сюда: как теперь будут проверять водителей на алкоголь
Правительство приняло новые правила контроля трезвости автомобилистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger; 5-tv.ru
Бесконтактный экспресс-алкотестер придумали в Петербурге. Как он работает?
Сверхчувствительный к алкоголю — на предприятии «Лазерные системы» в Петербурге придумали и создали бесконтактный экспресс-алкотестер. Уникальная разработка представляет собой рамку наподобие металлодетекторов, но только реагирует она не на металл, а на пары спирта.
Такие чуткие устройства предполагается установить на объектах с высоким уровнем опасности. Вице-премьер Денис Мантуров, который побывал на предприятии, остался под впечатлением.
Читайте также
93%
-0.16 62.29
0.11
Нашли ошибку?