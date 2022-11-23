Как встретились Наташа Королева и Игорь Николаев: первые впечатления обманчивы?

Если бы не один человек, юную киевлянку, приехавшую покорять Москву, композитор и слушать бы не стал.

Первая встреча певицы Наташи Королевой и известного музыканта Игоря Николаева прошла при рядовых обстоятельствах в шоу-бизнесе. Никакой искры в тот момент между знаменитостями не вспыхнуло. Напротив, киевлянка не понравилась композитору — пухленькая киевлянка, ничего особенного. Если бы в ситуацию не вмешалась продюсер Марта Могилевская, не было бы и романа длиною в десять лет.

Она настояла, чтобы композитор, который писал песни для самой Аллы Пугачевой, все же уделил внимание девушке и прослушал ее. Так Наташа Королева отправилась на первые гастроли с Игорем Николаевым, компанию им составила дочь певицы и подруги маэстро Ирины Аллегровой — Лала. В ситуации, казалось, все предрешено, но Николаев неожиданно выбрал из двоих юную певицу из Киева. Сначала девушка зацепила музыканта профессиональными данными, а потом появились и нежные чувства к красавице, рассказывает KP.RU.

За время их отношений композитор написал для артистки десятки песен, которые пела и до сих пор поет вся страна. Наташа Королева сама признавала, что именно в период жизни с ней Николаев создал свои лучшие хиты, и не только для нее. В 2001 году знаменитости оформили развод и пошли каждый своей дорогой. Николаев и его нынешняя супруга Юлия Проскурякова счастливы уже 12 лет в браке, Наташа Королева и Тарзан — более 20, у обоих есть дети от последних отношений. Между собой артисты почти не общаются, при этом Наташа Королева с почтением относится к творчеству бывшего и, к примеру, в прошлом году пришла на юбилейный концерт Николаева и импровизированно спела возле сцены «Желтые тюльпаны».

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