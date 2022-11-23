Дмитрий Песков: «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает»

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Рита Цветкова 24

Пресс-секретарь президента РФ Песков: успех спецоперации сомнений не вызывает

Дмитрий Песков: «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Специальная военная операция России

Официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию в Донбассе на саммите лидеров стран ОДКБ в Ереване.

Успешное завершение российской специальной военной операции на Украине предопределено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской. Уверенность в этом он выразил в ходе общения с журналистами на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что российский лидер Владимир Путин имел возможность в ходе общения «в разных форматах» кратко проинформировать лидеров стран ОДКБ о происходящем в контексте спецоперации, в том числе и в рамках саммита.

В ОДКБ входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. Этот союз создан с целью стабилизации политической обстановки в государствах-партнерах. В этом году председателем объединения выступает Ереван, в следующем эта эстафета будете передана Минску.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва ответила на просьбу о помощи со стороны глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения их конфликта с Киевом и рядом обстрелов по мирным жителям городов Донбасса. Целями военного присутствия в регионе Путин называл защиту населения отделившихся от Незалежной территорий, снижение военного потенциала и денацификация киевского режима.

Президент подчеркивал, что одной из целей также является создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. В сентябре по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ. Это ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина продолжает атаки и контрнаступления, отвергая предложения о мирном урегулировании.

Как ранее писал 5-tv.ru, представитель Кремля прокомментировал расследование жестокой казни десяти безоружных российский бойцов в украинском плену. СПЧ и МИД РФ обратились во все международные организации с требованием призвать к ответу виновных в этом военном преступлении.

Тема:
Специальная военная операция России
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