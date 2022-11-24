Руссо провели уникальную операцию: какое будущее его ждет

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 123

Авраам Руссо пережил уникальную операцию на ноге

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Хирургическое вмешательство проводилось не единожды после полученного певцом ранения.

Певцу Аврааму Руссо провели сложную операцию на ноге. Об этом исполнитель сообщил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III. Мужчина отметил, что чувствует себя хорошо. Более того, хирургическое вмешательство проводилось не единожды.

«Прошло семь-восемь месяцев. Я не знаю, удачно или нет. Надо сделать конкретную и серьезную проверку. Пока я не уверен, улучшений пока не чувствую. Как будто все сделано впустую. Мучение было реально. Я могу прыгать, танцевать. Зритель ничего не почувствует, даже, если я разденусь. Оперировали хорошо, еще нужно время. Дальше посмотрим», — прокомментировал Руссо.

Артист получил травму еще в нулевые. Тогда на него было совершено покушение. Ранение от автоматной очереди нарушило кровообращение. Таким образом «вниз кровь идет, а вверх нет». Поэтому Руссо приходится постоянно носить компрессионный чулок. Музыкант страдает из-за постоянных отеков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на кого плевать Аврааму Руссо.

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