Полис чудес: Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Россияне массово жалуются на проблемы со страховыми компаниями. В чем же дело?
Страховые компании не доплачивают водителям по договорам ОСАГО. Как выяснили «Известия», в этом вопросе будет разбираться Генпрокуратура.
По закону на возмещение при ДТП должно идти не меньше 80% от общей стоимости полисов. А фактически тратится порядка 60%. Экономия страховых компаний приводит к тому, что водители стали отказываются от полисов, несмотря на угрозу штрафа.
Читайте также
-5° 763 мм рт. ст.
86%
86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
-0.16 62.29
0.11
Нашли ошибку?