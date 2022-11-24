В Латвии требуют компенсации за снос памятников времен Великой Отечественной

Необходимо найти 800 тысяч евро в латвийском бюджете, чтобы оплатить расходы по сносу советских памятников.

Такую компенсацию запросили муниципалитеты за демонтаж 90 объектов. Причем больше половины от запрошенной суммы — это расходы Риги на уничтожение памятника Освободителям.

Ранее сейм принял закон, о сносе советских монументов. Все упоминания о подвиге освободителей от фашизма было предписано ликвидировать до 15 ноября.

Тогда против идеи выступил один из мэров: он предупредил, что это попросту разорит бюджет. На чиновника тут же написали донос в службу безопасности. И вот, как выяснилось, он был прав в своих предсказаниях.