В Латвии требуют компенсации за снос памятников времен Великой Отечественной

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Демонтаж обошелся муниципалитетам в 800 тысяч евро.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Необходимо найти 800 тысяч евро в латвийском бюджете, чтобы оплатить расходы по сносу советских памятников.
Такую компенсацию запросили муниципалитеты за демонтаж 90 объектов. Причем больше половины от запрошенной суммы — это расходы Риги на уничтожение памятника Освободителям.

Ранее сейм принял закон, о сносе советских монументов. Все упоминания о подвиге освободителей от фашизма было предписано ликвидировать до 15 ноября.

Тогда против идеи выступил один из мэров: он предупредил, что это попросту разорит бюджет. На чиновника тут же написали донос в службу безопасности. И вот, как выяснилось, он был прав в своих предсказаниях.

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