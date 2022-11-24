Тряслись руки, еле шел: звезда «Кухни» Дмитрий Назаров напугал появлением на публике

Артист известен своей антироссийской позицией, он отказался разговаривать с журналистами.

Возможно, у актера из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова есть проблемы со здоровьем. Недавно он появился на публике, а именно, на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. При попытке журналистов пообщаться, знаменитость коротко ответил, улыбнувшись.

«Нет, я этого не делаю», — сказал Назаров.

Мужчину сопровождала некая женщина, помогая идти и придерживая. Кое-кто из присутствующих отмечал, что у Дмитрия Юрьевича жутко тряслись руки и он еле передвигался. Тем не менее, Назаров, известный своей антироссийской позицией, скрылся из поля зрения корреспондентов весьма оперативно. Создавалось ощущение, что лицо звезды, как и он в целом, выглядит довольно-таки «помятым».

К слову, некоторые представители шоу-бизнеса отказались комментировать свою позицию по вопросам проведения специальной военной операции на Украине. Одни ссылались на желание отдохнуть во время мероприятия, а другие не считают себя политиками, поэтому не хотели дискутировать на подобные темы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого спародировал Дмитрий Назаров.