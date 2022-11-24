Подростки повисли на 20-метровой высоте из-за поломки аттракциона

В США подростки застряли на аттракционе из-за внезапной поломки. Четыре девочки отдыхали в парке развлечений в Калифорнии. Аттракцион «американские горки» вышел из строя, в результате чего они повисли на высоте около 20 метров. Подростки провели там около часа прежде чем спасатели прибыли на место происшествия и спустили их с помощью специальной лестницы. Причины остановки аттракциона выясняют технические специалисты.