Сказочный скандал: на Тодоренко подали в суд из-за детской книги

Истец требует от звезды около миллиона рублей.

Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Цель судебного иска девушки — невыплаченный гонорар за написание книги для детей. К слову, сумма, которую «задолжала» Тодоренко, составляет почти миллион рублей.

«Истец просит взыскать с ответчика вознаграждение по договору авторского заказа в размере 839 520 рублей», — говорится в сообщении.

Первое заседание назначено на декабрь.

«Сказочный скандал» Тодоренко и Мишиной идет уже много месяцев. Писательница заявляет, что телеведущая наняла ее для написания сборника детских сказок, а потом неожиданно прекратила сотрудничество, не выплатив ни копейки. А затем Регина якобы продолжила работать над книгой, используя материалы девушки.

К слову, недавно Регина Тодоренко подала иск в Останкинский суд о защите чести и достоинства. Она потребовала с Дарины Мишиной восемь миллионов рублей и официального опровержения порочащих сведений. Суд отказал звезде в иске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Регина Тодоренко слегла с травмами после падения с двухметровой высоты.