Зачем это: что думает экс-муж Людмилы Гурченко о кавере Клавы Коки на песню звезды

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 19

Экс-муж Людмилы Гурченко опроверг слова журналистов об отношении к каверу Клавы Коки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / kuperveis; 5-tv.ru

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Константин Купервейс не имеет ничего против молодой певицы, однако считает, что второй Гурченко все равно быть не может.

В Сети разразился настоящий скандал из-за якобы негативного отношения бывшего мужа Людмилы Гурченко Константина Купервейса к каверу Клавы Коки на всеми любимый трек «Пять минут».

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Купервейс объяснил свою позицию и признался, что никаких яростных заявлений в сторону блогера и певицы Клавы Коки он не делал.

«Я сказал, что это может быть только пародия. Серьезный фильм не может быть. Нет второй Гурченко, нет второго Ильинского, нет второго Филиппова. Вот мои слова дословно. И я не против серьезно снимать фильм. Уже один раз сняли «Карнавальную ночь-2, по-моему, на Новый год. Это было просто позорище. И не потому что я прожил 20 лет с Гурченко, а потому что все плевались, даже молодежь, которая не видела эту «Карнавальную ночь», — заявил бывший муж народной артистки.

Певица Клава Кока в новогоднюю ночь появится на ТВ-экранах в образе героини Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи». Артистка снялась в фильме «СамоИрония судьбы!» и исполнила легендарную песню «Пять минут». Однако многие СМИ утверждают, что экс-муж Гурченко негативно воспринял эту информацию и резко высказался о Клаве Коке.

«Я ничего про нее не говорил. Я ее вообще не знаю и не слышал. Слышал, конечно, песни, но у меня нет к ней никакого негатива вообще», — заключил Купервейс.

Однако пользователи в Сети все равно раскритиковали молодую певицу, заявив, что «она не дотягивает» ни внешне, ни вокально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимались лучшие сцены в фильмах Эльдара Рязанова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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