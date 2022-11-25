Министерство обороны России запускает интернет-проект, посвященный истории создания легендарной авиационной части «Нормандия — Неман». К 80-летию создания эскадрильи ведомство также опубликовало документы о работе военных.

Теперь каждый может ознакомиться с документами о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной Армии, перепиской представителей РККА и Военной миссии Сражающейся Франции, материалами о летной подготовке боевой работе летчиков-истребителей.

Особо интересный раздел документов — сообщения о результатах подготовки, который содержится в рапорте о состоянии авиаэскадрильи «Нормандия» на 15 января 1943 года. Согласно документу, всю летную и боевую подготовку личного состава проводили заместители командира эскадрильи майор Жан-Луи Тюлян и капитан Альбер Литольф совместно с советским инструктором-пилотом капитаном Павлом Друзенковым.

В среднем на 15 января 1943 года на одного французского летчика приходилось более 770 часов налета.

Первый бой, как сообщает Минобороны, произошел 6 апреля 1943 года. В телеграмме французский офицер сообщает, что, сопровождая советские бомбардировщики, старший лейтенант Альбер Пресиози и младший лейтенант Альбер Дюран вступили в бой, в результате которого они сбили один Focke-Wulf 190 и подбили второй, который, объятый пламенем, ушел со снижением высоты.

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