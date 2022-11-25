Актриса Вера Воронкова о жизни после пожара: «Чувствую себя обновленной!»

Актриса Вера Воронкова заявила, что пожар в квартире, в котором едва не погибла вместе с дочкой, изменил ее взгляды на жизнь. От восприятия собственного обожженного тела до отношения к людям и каждой человеческой судьбы. Звезда призналась, что в своей тяжелой ситуации нашла много плюсов. Как пишет aif.ru, 57-летняя Воронкова вернулась в театр, несмотря на новую внешность она не потеряла ни работу, ни уверенность в себе как профессионале.

Стоит отметить, прежде Воронкова работала пожарным в Театре Моссовета. В ранние годы карьеры получить место в труппе долго не удавалось и работать временно довелось в такой должности. Когда загорелся ее дом, решила, что сможет спасти его благодаря опыту. Долго не раздумывала. Артистка не схватила наследницу и не побежала прочь — до глубоких ожогов она боролась с огнем. По словам актрисы, в переменах, в том числе внешних, она не видит ничего плохого. Выжила, не потеряла в пожаре дочь — это главное.

«Как я себя чувствую? Во всех смыслах обновленной — начиная с волос, лица, кожи. На самом деле я тогда не успела испугаться. В момент пожара, я, как мне казалось, не теряла сознание. Но, судя по всему, в какой-то момент все-таки отключалась — из-за болевого шока. А когда пришла в себя, сын Ваня рассказал мне, что происходило в эти дни. Я была в шоке», — поделилась актриса.

Воронкова отметила, что в больнице поначалу не знала, что поклонники взялись собрать средства на восстановление квартиры. В отделении реанимации нельзя пользоваться телефоном. Позже сын рассказал, что на сбор понадобились всего два дня. Люди отдавали по 300-400 рублей, в итоге накопилась сумма в три миллиона.

«Представила, сколько людей обо мне вспомнили… Я тогда была забинтованная, и все бинты проплакала — от умиления и от гордости, что народ захотел мне помочь. Так что в этой ситуации было и очень много плюсов», — призналась артистка.

Воронкова поделилась, что ей несколько раз проводили пересадку кожи на руках — не приживалась. Врачи в первое время говорили, что после затягивания ран придется ходить в перчатках три месяца. Спустя некоторое время «продлили» на 12. Но кожа не восстановилась полностью. Спустя год Воронкова по-прежнему в перчатках, в них она и дома, и на работе. Чтобы не бросались в глаза в кадре, носит пару телесного цвета. Шрамы на лице камера не улавливает.

В первые дни 2022-го в квартире актрисы Веры Воронковой, известной ролями в сериалах «Каменская-4», «Журов» и «Марш Турецкого», произошло несчастье. В доме также находилась 15-лентяя дочь Мария. Обе были экстренно госпитализированы: девочка — с отравлением угарным газом, ее мама — с ожогами 31% тела. Актриса перенесла две операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как изменилась внешность Веры Воронковой после страшного пожара.