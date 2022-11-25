В России хотят вернуть единую школьную форму

Споры на грани скандала сейчас разгораются в российских школах после того, как стало известно, что в Госдуме предложили возвращение единой формы для учеников. Уже разрабатывается ГОСТ на пиджаки, жакеты, брюки и даже на такие молодежные вещи, как свитшоты и бомберы.

Без обсуждения с родителями и педагогами изменения внедрять не будут. Но многие вопросы до сих пор остаются открытыми. Все за и против взвесил Роман Ишмухаметов.

Клетчатый узор и у мальчиков, и у девочек. В холодное время — костюм-двойка превращается в «тройку». Удобно и практично, отмечают школьники.

В России хотят вернуть единую ученическую форму. Начиная с 2013-го, в стране действует закон, согласно которому школы сами устанавливают требования к одежде. Как правило — это темный низ, светлый верх, или наоборот.

Например, в одной из петербургских гимназий у подростков средних и старших классов нет формы, а есть рекомендуемый деловой стиль. Допустимы однотонные рубашки, футболки, пиджаки, спортивная обувь тоже допустима.

Большинство российских школ придерживаются такого подхода: в целом, единый строгий стиль, который отличается или фирменным цветом, или эмблемами и значками классов и параллелей.

«В нашей школе форма существует уже четверть века. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Во-первых, она дисциплинирует ребят, во-вторых, она нивелирует разные материальные возможности», — отметил директор школы № 109 Евгений Ямбург.

Но гораздо важнее фасона и цвета качество пиджаков и платьев, которые по шесть-восемь часов в день носят 17 миллионов школьников. В России работают над стандартом формы, единый ГОСТ планируют утвердить до конца 2024-го. В нем будут прописаны четкие требования к материалам и фурнитуре вплоть до ниток и крючков. Сейчас такой конкретики нет.

«Одежда для школьника должна быть сшита из дышащих тканей. Состав тканей должен обязательно содержать вискозу не менее 30%, а подкладка должна быть целиком из вискозы», — объяснила дизайнер швейной Веста Белова.

Это натуральное волокно, полученное искусственным путем хорошо впитывает влагу и пропускает воздух. Именно поэтому вискоза должна входить в состав формы особенно для непосед из младшей школы, для которых перемена как урок физкультуры. Сегодня допустимо, что форменные платья или костюмы могут на половину состоять из синтетических тканей, но врачи категорически с этим не согласны.

«Что касается детей, желательно до 14 лет не носить синтетические ткани от слово „совсем“. Ткани должны быть натуральные. То есть это натуральный хлопок, шерсть», — заметила дерматолог Диана Лазова.

И пока в одних школах выбирают фасоны и ткани формы, в других не ограничивают учеников в одежде. Мешковатые худи и толстовки с капюшонами, джинсы и рубашки оверсайз, — все, что угодно, лишь бы не ограничивать свободу самовыражения ребенка.

«Многие дети себя очень некомфортно чувствуют в школьной форме, она как будто закрывает от контакта с внешним миром. И поэтому я всегда за то, что дает ребенку свободу самовыражения хорошем смысле этого слова. Если я вижу, что ребенку мешает школьная форма, то я за то, чтобы ее не было», — уверена замдиректора по учебной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждение для детей, проявивших выдающиеся способности «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» Анна Маргулис.

Обязательное ношение школьной формы отменили больше четверти века назад, когда в стране закрылись фабрики по ее пошиву. Сегодня ателье, в основном, работают над конкретными заказами. Например, мастерицы шьют форму с национальными кавказскими мотивами и узорами, и даже внедряют элементы модного спортивного шика.

Едва ли в российские школы вернутся коричневые платья с черными и белыми фартуками и темно-синие костюмы, как это было в СССР. И педагоги, и родители, и школьники согласны с тем, что стиль должен быть строгим и деловым, но повсеместно ли единым?!

«Сейчас форма принята, дети к ней привыкли, по особенному относятся. И вот сейчас сказать: ту форму забудьте, будет новая. Не знаю… Мне кажется, это неправильно», — заметила директор Второй Санкт-Петербургской гимназии Людмила Мардер.

Как говорят в Минпросвещения — этот вопрос «дискуссионный». И без мнения учеников, родителей и учителей едва ли будет обсуждаться.