«Зависит от укреплений»: как «ландшафтный дизайнер» из ДНР ровняет с землей позиции ВСУ

Боец прекрасно знает свое дело и выстрел за выстрелом приближает успех российской армии.

В эти минуты российская артиллерия наступает на Авдеевку, откуда украинские боевики обстреливают жилые кварталы Донецка. Уже удалось заметно ослабить противника и уничтожить несколько укрепрайонов. Одним из героев этой наступательной операции стал боец с позывным «Ландшафтный дизайнер» — за что его так прозвали, знает Станислав Григорьев. Репортаж с передовой.

Молодой человек с нашивкой «Ландшафтный дизайнер» на самом деле управляет старой советской гаубицей. Она действительно может менять ландшафт — на позициях врага.

«Водяное направление, поселок Водяное. Первые улицы зачищаем, уничтожаем, чтобы продвижение было, окружить Авдеевку», — рассказал боец.

Для парня это практически родные места. Но его голос не дрожит, когда он отдает команды. Уже несколько лет он — профессиональный военный. А Водяное — всего лишь цель.

«А места то здесь какие — фантастические… Сюда бы приехать отдохнуть в погожий денек, но здесь совершенно другое сегодня происходит», — отмечает военкор.

Живописные окрестности Донецка, с озерами и терриконами превратились в поле жестокой битвы. Российские силы хотят выбить противника из Авдеевки, чтобы оттуда не обстреливали столицу Донбасса, а артиллеристы им помогают.

Старые советские гаубицы Д-20 и Д-30 — оружие прошлого века, но вполне актуальное для этого конфликта. Спрятавшись где-нибудь в лесу, расчет может нанести немало вреда врагу, прежде, чем его обнаружат.

«Это зависит от укреплений, если бетон, то я думаю много. Если просто какой-то окоп, то после корректировки прям в окоп запульнуть, и все», — объяснил принцип работы «ландшафтный дизайнер».

Впрочем, в последние недели риск ответного огня, по словам артиллеристов заметно снизился. Сопротивление ВСУ в районе Авдеевки заметно ослабело.