«Зависит от укреплений»: как «ландшафтный дизайнер» из ДНР ровняет с землей позиции ВСУ

Эфирная новость 234

Военкор «Известий» показал, как работает артиллерия в направлении Авдеевки

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Боец прекрасно знает свое дело и выстрел за выстрелом приближает успех российской армии.

В эти минуты российская артиллерия наступает на Авдеевку, откуда украинские боевики обстреливают жилые кварталы Донецка. Уже удалось заметно ослабить противника и уничтожить несколько укрепрайонов. Одним из героев этой наступательной операции стал боец с позывным «Ландшафтный дизайнер» — за что его так прозвали, знает Станислав Григорьев. Репортаж с передовой.

Молодой человек с нашивкой «Ландшафтный дизайнер» на самом деле управляет старой советской гаубицей. Она действительно может менять ландшафт — на позициях врага.

«Водяное направление, поселок Водяное. Первые улицы зачищаем, уничтожаем, чтобы продвижение было, окружить Авдеевку», — рассказал боец.

Для парня это практически родные места. Но его голос не дрожит, когда он отдает команды. Уже несколько лет он — профессиональный военный. А Водяное — всего лишь цель.

«А места то здесь какие — фантастические… Сюда бы приехать отдохнуть в погожий денек, но здесь совершенно другое сегодня происходит», — отмечает военкор.

Живописные окрестности Донецка, с озерами и терриконами превратились в поле жестокой битвы. Российские силы хотят выбить противника из Авдеевки, чтобы оттуда не обстреливали столицу Донбасса, а артиллеристы им помогают.

Старые советские гаубицы Д-20 и Д-30 — оружие прошлого века, но вполне актуальное для этого конфликта. Спрятавшись где-нибудь в лесу, расчет может нанести немало вреда врагу, прежде, чем его обнаружат.

«Это зависит от укреплений, если бетон, то я думаю много. Если просто какой-то окоп, то после корректировки прям в окоп запульнуть, и все», — объяснил принцип работы «ландшафтный дизайнер».

Впрочем, в последние недели риск ответного огня, по словам артиллеристов заметно снизился. Сопротивление ВСУ в районе Авдеевки заметно ослабело.

Тема:
Специальная военная операция России
25 нояб
Садистское отношение: Киев гонит украинцев на зиму в палаточные «концлагеря»
25 нояб
«Тяжело в учении — легко в бою»: лучшие видео с полей спецоперации
25 нояб
Замглавкома ВМФ РФ Астапов рассказал о подвигах морской пехоты на полях СВО
25 нояб
Вернувшиеся 24 ноября из украинского плена российские военные спели гимн РФ
24 нояб
Суровая украинская зима: как ВСУ переживет холода без света и тепла
24 нояб
Путин призвал улучшать характеристики военной техники ВС РФ
24 нояб
«Держали на холоде»: вернувшиеся в РФ военные рассказали о пытках в украинском плену
24 нояб
Четко и быстро: как ВС России атаковали систему военного управления Украины
24 нояб
Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества
24 нояб
Сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии
-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

Последние новости

7:40
«Липкий терроризм»: экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине
7:22
Дети замучили Сергея Жукова просьбами о брате или сестре: «Идите делать ребенка»
7:04
«Зависит от укреплений»: как «ландшафтный дизайнер» из ДНР ровняет с землей позиции ВСУ
6:50
Садистское отношение: Киев гонит украинцев на зиму в палаточные «концлагеря»
6:32
Во Владимирской области фура на полной скорости влетела в кафе
6:17
Актриса Вера Воронкова о жизни после пожара: «Чувствую себя обновленной!»

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика