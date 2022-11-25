Расчеты самоходных установок «Мста-С» уничтожили украинские танки и БТР
Специальная военная операция продолжается. Противник несет серьезные потери.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские самоходные установки «Мста-С» вышли победителями в новом раунде контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ. Выверенными ударами наших военных выведены из строя пушки, танки, бронетранспортеры и радиолокационные станции противника.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
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