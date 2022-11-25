Ловцы кошельков: россияне потеряли в интернете миллиарды рублей

Как не попасться на удочку злоумышленника и распознать обман?

Россияне потеряли в интернете миллиарды. «Известия» проанализировали свежее исследование Центробанка, и выяснилось, что только в третьем квартале этого года кибермошенники украли у наших соотечественников почти четыре миллиарда рублей. При этом случаев хищения средств стало меньше. Но вот объем украденного вырос, и притом значительно.

В основном, деньги людей утекают при онлайн-покупках, за счет перехода по ссылкам на поддельные сайты банков и известных магазинов. По-прежнему в моде звонки якобы из службы безопасности банка и от родственников, попавших в беду. Но мошенники придумывают все новые способы отъема денег и совершенствуют свои классические схемы.