Ловцы кошельков: россияне потеряли в интернете миллиарды рублей

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Россиян предупредили о кибермошенничестве в сети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Как не попасться на удочку злоумышленника и распознать обман?

Россияне потеряли в интернете миллиарды. «Известия» проанализировали свежее исследование Центробанка, и выяснилось, что только в третьем квартале этого года кибермошенники украли у наших соотечественников почти четыре миллиарда рублей. При этом случаев хищения средств стало меньше. Но вот объем украденного вырос, и притом значительно.

В основном, деньги людей утекают при онлайн-покупках, за счет перехода по ссылкам на поддельные сайты банков и известных магазинов. По-прежнему в моде звонки якобы из службы безопасности банка и от родственников, попавших в беду. Но мошенники придумывают все новые способы отъема денег и совершенствуют свои классические схемы.

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