В суете да не в обиде: как спасти бюджет во всемирную «Черную пятницу»

Владельцы маркетплейсов и магазинов обещают грандиозные скидки покупателям. Как же не нарваться на мошенников?

Сегодня по всему миру и в России в том числе стартует «Черная пятница» — день, когда покупателям обещают грандиозные скидки, которые на деле нередко оказываются обманом. Причем, откровенно мошеннические уловки нередко используют даже крупные магазины и онлайн-площадки. К спасению россиян от аферистов подключилось даже МЧС. Можно ли вообще сэкономить во время таких акций? Ответ на этот непростой вопрос искала Полина Пятышева.

Просто невероятные скидки в 20, 50 и даже 90% обещают покупателям в «черную пятницу». Только в России, в отличие от США, длится она не один день, а целый месяц. И мы сметаем товары с полок, считая сэкономленные деньги заработанными.

«Черная пятница — это не что иное, как просто один из маркетинговых инструментов, чтобы привлечь клиентов. Поэтому хоть она черная пятница, хоть розовый четверг — разницы большой не будет. Самое главное, чтобы привлечь клиента лишнего, ну, у нас все любят скидки, поэтому на это и попадаются», — сказал интернет-маркетолог Андрей Капитонов.

Яркие баннеры в магазинах буквально гипнотизируют и заглушают голос разума, провоцируя опустошить кошелек. Правда, сказать, что все скидки фейковые, а не реальные — нельзя. Так, стилист Диана Ломакина уверена — сэкономить в «черную пятницу» можно. Для этого нужно заранее составить список желаемого и выделить отдельные категории товаров.

«В первую очередь я своим клиентам всегда советую обратить внимание на одежду верхнюю — куртки, пуховики, дубленки. Все что касается обуви — зимняя, кожаная и в целом изделия из натуральной кожи, сумки», — пояснила Ломакина.

В дни распродаж выгодно можно купить не только одежду, но и косметику, бытовую технику и товары для дома. Особенно активно их распродают в онлайн-магазинах. На какой сайт ни зайди — везде агрессивный маркетинг, запущен обратный отсчет, и выделены лимитированные товары. На главной странице сайтов желтые ценники с фразой — «вы давно этого ждали».

Чтобы уберечь покупателей от недобросовестных продавцов, маркетплейсы придумали новый фильтр — «Проверенные скидки». С ним поисковик должен выдавать только карточки товаров, цены на которые действительно снижены. Вот только проверить это — непростая работа, поэтому аналитики онлайн-торговли относятся к такому фильтру скептически.

«Закупочная цена часто меняется. Скорее всего, это очередная реклама тех же площадок, не более того. Вот у нас все честно, приходи к нам! То есть по большей части они такой инструмент делают для себя, для привлечения», — прокомментировал Андрей Капитонов.

Проблема необдуманных покупок в «черную пятницу» настолько масштабна, что советы, как их избежать, опубликовали даже на сайте МЧС России. Купить-нельзя-планировать. Где поставить запятую — каждый решит сам.

«Задайте себе вопрос мне это вообще надо? Я покупаю, потому что мне это нужно или потому что здесь есть скидка? Может быть, в своем воображении представите эту тумбочку, которая со скидкой 90% или с чем вы наденете эту маечку. И если в вашем воображении эта картинка не сложилась, то просто не нужно это брать», — сказала психолог Екатерина Гранич.

Но когда порадовать себя хочется, а тратить слишком много — нет, эксперты рекомендуют отложить конкретную сумму на шопинг — в отдельный конверт.

«От 5 до 10% его дохода, то есть это тот уровень, который не влияет на общий уровень жизни, потому что как вы знаете, всегда можно 10% отложить без особого ущерба. То же самое с этими тратами», — подчеркнул эксперт по личным финансам Назар Ачилов.

Если, поддавшись ажиотажу, вы все же купили товар с солидной скидкой, а потом осознали, что он вам не нужен, право его вернуть — все равно есть. И на это — все те же 14 дней. Но чтобы избежать стресса, в дни распродаж к покупкам лучше подходить с холодной головой.