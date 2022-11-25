Не отходя от кассы: аптекам разрешат делать лекарства

Насколько дороже станут такие препараты? Будут ли какие-то запреты на покупку?

Лекарства в России станут дешевле и доступнее. Для этого аптекам помогут наладить производство. Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.

Как пишут «Известия», ожидается, что со следующей осени аптечные организации, ветеринарные, в том числе, смогут использовать при производстве уже готовые лекарства. Кроме того, снимут ограничение на изготовление зарегистрированных препаратов.

Речь идет по сути о возрождении производственных аптек, где прямо на месте можно отмерить точную дозировку или приготовить необходимое средство, учитывая индивидуальные особенности организма.