В магазинах Киева смели с прилавков весь хлеб
Ажиотаж на продукцию начался накануне вечером — спросом пользовались любые виды изделий.
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
В Киеве к проблемам с электричеством и отоплением добавилась еще одна — в магазинах города и области разобрали все хлебобулочные изделия. Об этом сообщило прокиевское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«В Киеве и области с прилавков супермаркетов разобрали все хлебобулочные изделия. На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что массово сметать весь хлеб киевляне начали накануне вечером, 24 ноября. Ажиотаж, по словам сотрудников торговых предприятий, был буквально на все виды продукции. В том числе на булочки и сэндвичи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по-настоящему обстоят дела в Киеве с электричеством, теплом, транспортом и связью.
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