Уволились более 20 тысяч работников завода по производству iPhone в Китае

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Завод снизил объем производства из-за вспышки COVID, работников закрыли на территории и вынудили остаться в общежитиях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Budrul Chukrut; 5-tv.ru

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Более 20 тысяч сотрудников уволилось с крупнейшего китайского завода по производству iPhone. Как пишет Reuters, произошло это на фоне протестов: рабочие вышли на забастовки из-за невыносимых условий и невыплаченных бонусов.

Завод снизил объем производства из-за вспышки COVID, работников закрыли на территории и вынудили остаться в общежитиях. В Китае вообще сейчас каждый день новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом -- за сутки выявили более тридцати тысяч случаев.

Из-за этого в городе Гуанчжоу ввели жесткий локдаун. Там начали строить карантинный центр, он рассчитан на 80 тысяч пациентов. Также стало известно, что пандемия коронавируса могла стать результатом инцидента, связанного с исследованием. Об этом говорится в промежуточном отчете Сената США по здравоохранению.

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