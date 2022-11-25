Уволились более 20 тысяч работников завода по производству iPhone в Китае

Более 20 тысяч сотрудников уволилось с крупнейшего китайского завода по производству iPhone. Как пишет Reuters, произошло это на фоне протестов: рабочие вышли на забастовки из-за невыносимых условий и невыплаченных бонусов.

Завод снизил объем производства из-за вспышки COVID, работников закрыли на территории и вынудили остаться в общежитиях. В Китае вообще сейчас каждый день новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом -- за сутки выявили более тридцати тысяч случаев.

Из-за этого в городе Гуанчжоу ввели жесткий локдаун. Там начали строить карантинный центр, он рассчитан на 80 тысяч пациентов. Также стало известно, что пандемия коронавируса могла стать результатом инцидента, связанного с исследованием. Об этом говорится в промежуточном отчете Сената США по здравоохранению.