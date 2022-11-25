Таблетки пью горстями: как Семенович выжила после тяжелой формы COVID-19

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45

Актриса Семенович назвала свое последнее заражение COVID-19 очень серьезным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитая блондинка вынуждена долго восстанавливаться после пережитой болезни. Однако ее бодрости духа можно только позавидовать.

Актриса и певица Анна Семенович недавно переболела коронавирусом в третий раз. По ее словам, заболевание оказалось очень серьезным. Врачи запретили звезде заниматься спортом полтора месяца. Только теперь блондинка смогла вернуться к привычному образу жизни и даже начала борьбу с лишними килограммами.

Исполнительница рассказала 5-tv.ru, что последнюю неделю занимается спортом. В ее доме стоит беговая дорожка, на которой вокалистка бегает ежедневно больше часа. Некоторые изменения в ее теле уже видны — Семенович заметно постройнела. Красавица пришла на вечеринку в честь презентации сезона телеканала RU.TV в потрясающем облегающем черном платье.

При этом артистка призналась, что несмотря на тяжелый период, болезнь почти не оставила последствий после себя. Однако в организме у Анны очень мало витаминов и потому врачи прописали ей много полезных пищевых добавок.

«Мне доктора прописали огромное количество баночек: витамины В, D, Е, С, железо… В общем, я такими „горстями“ все это пью, потому что коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущей Анфисе Чеховой снова стало плохо. Артистка испугалась, что это COVID-19.

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