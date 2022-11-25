«Девочки поймут»: Брутян рассказала о главном достоинстве Павла Прилучного

Сейчас пара отдыхает в Арабских Эмиратах. Чем же так удивляет возлюбленную актер?

Сейчас актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян отдыхают в Арабских Эмиратах. Молодожены показали романтические кадры из путешествия. Актриса шла по одной из улиц Дубая, затем обернулась и улыбнулась возлюбленному. Это видео она опубликовала в социальных сетях.

«Главное качество в муже — это умение снимать красивые видео. Девочки поймут», — иронично высказывались актриса.

Прилучный восхищается супругой в любой ситуации. Недавно он показал ее без макияжа и признался, что счастлив даже просто находиться с ним рядом.

Актер женился на Брутян этой весной, а в конце августа пара отпраздновала торжество в Армении. Сейчас появились слухи о беременности Брутян. Поводом послужил особый крой одежды девушки на одном из светских мероприятий. Хотя раньше актриса любила носить обтягивающую одежду.

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Павел Прилучный уехал из России. Информация вскрылась благодаря просочившемуся в сеть видео, на котором знаменитость отдыхал якобы в одном из Белгородских ресторанов. Целью визита стала якобы поддержка российских солдат.