Лучший завтрак! Рецепт блинных конвертиков с двумя видами начинки

Блины — исконно русское блюдо. Большинство россиян готовят их не только на Масленицу. Конечно, блины очень вкусные сами по себе, но к ним еще можно придумать бесконечное количество начинок. Кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом блинных конвертиков с двумя видами начинок: творожно-ягодной и сырно-оливковой.

Ингредиенты для теста

Мука — 150 граммов;

Молоко — 470 миллилитров;

Масло растительное — 80 миллилитров;

Яйца — 3 штуки;

Соль — 5 граммом;

Сахар — 40 граммов.

Ингредиенты для начинок

Сыр «Моцарелла»;

Оливки;

Перец;

Творог 9%;

Клубника;

Сахар;

Листочки мяты.

Способ приготовления

В чащу с молоком добавляем муку, сахар, соль, растительное масло и яйца. Перемешиваем все до однородной консистенции с помощью погружного блендера или миксера. В отдельной емкости смешиваем тертый сыр с оливками и черном перцем.

На разогретой сковородке, смазанной маслом, жарим блины. Но только с одной стороны. Далее на остывший блин нужно выложить сырную начинку и завернуть в конвертик. Для сладких треугольников в середину блина потребуется выложить творог, целую клубнику и посыпать сахаром. Также завернуть.

Конвертики отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на восемь минут. Сырные треугольники перед подачей Емельяненко рекомендует украсить зеленым луком, сладкие конверты — листьями ароматной и свежей мяты. Приятного аппетита!

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