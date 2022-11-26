Лучший завтрак! Рецепт блинных конвертиков с двумя видами начинки
Простые блины могут стать по-настоящему изысканным блюдом, если добавить в них правильные начинки.
Фото, видео: YouTube / Gadget Chef; ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Блины — исконно русское блюдо. Большинство россиян готовят их не только на Масленицу. Конечно, блины очень вкусные сами по себе, но к ним еще можно придумать бесконечное количество начинок. Кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом блинных конвертиков с двумя видами начинок: творожно-ягодной и сырно-оливковой.
Ингредиенты для теста
- Мука — 150 граммов;
- Молоко — 470 миллилитров;
- Масло растительное — 80 миллилитров;
- Яйца — 3 штуки;
- Соль — 5 граммом;
- Сахар — 40 граммов.
Ингредиенты для начинок
- Сыр «Моцарелла»;
- Оливки;
- Перец;
- Творог 9%;
- Клубника;
- Сахар;
- Листочки мяты.
Способ приготовления
В чащу с молоком добавляем муку, сахар, соль, растительное масло и яйца. Перемешиваем все до однородной консистенции с помощью погружного блендера или миксера. В отдельной емкости смешиваем тертый сыр с оливками и черном перцем.
На разогретой сковородке, смазанной маслом, жарим блины. Но только с одной стороны. Далее на остывший блин нужно выложить сырную начинку и завернуть в конвертик. Для сладких треугольников в середину блина потребуется выложить творог, целую клубнику и посыпать сахаром. Также завернуть.
Конвертики отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на восемь минут. Сырные треугольники перед подачей Емельяненко рекомендует украсить зеленым луком, сладкие конверты — листьями ароматной и свежей мяты. Приятного аппетита!
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