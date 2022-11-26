«Вот и огребли»: политолог объяснил, почему Прибалтика ненавидит Россию

Зарубежные современники привыкли обвинять Россию во всех грехах, в но в ее существование поверить не могут.

Латвийский депутат-нацрадикал Александр Кирштейнс заявил, что русского народа никогда не существовало, а русский язык возник лишь как диалект, когда монголо-татары пытались говорить на украинском. Эксперт Евгений Сатановский рассказал 5-tv.ru, как зарождалась ненависть прибалтийских стран к России.

По словам политолога, дело далеко не в простых смертных. Как рыба тухнет с головы, так и власти отравляют людей своей злобой.

«Нас ненавидят все, кто по должности, штатному расписанию и политическим перспективам должен нас ненавидеть. Нас не страны ненавидят и не население этих стран. Нас ненавидит узенькая прослойка тех ублюдков, которые ими руководят», — объяснил Сатановский.

Эксперт отметил, что российское правительство долгие годы вело политику, которое спускало с рук другим странам грубые высказывания и действия в адрес великого государства.

«Поставьте к стенке, расстреляйте, и будет у вас все хорошо — мир, дружба, жвачка. Но поскольку это не наши методы, и прочие какие-то такие глупости начальство десятки лет говорило и делало, то мы и огребли, то, что должны были огрести с такой политикой», — с негодованием высказался Евгений Сатановский.

Политолог подчеркнул, что мир привык винить Россию во всех грехах. Зарубежные современники сваливают все свои проблемы на Путина, будь это инфляция, безработица или цены на бензин, и в истории это повторяется из раза в раз.

«А русского языка действительно нет, и страны такой нет, как Россия. Это иллюзия, фантом. Еще Бжезинский говорил: „Черная дыра между Европой и Китаем“. А черная дыра — это же несуществующее что-то», — с иронией прокомментировал эксперт слова Кирштейнса.

Политолог поделился воспоминаниями об общении с украинским профессором, который на полном серьезе утверждал, что монгольский хан Богдан Чингисхан был «великим укром».

«А тут (В России — прим. редакции) шпана какая-то, диалекты литературу всю переписали, всех подделали от былин до Пушкина, Толстого, Достоевского или Прилепина. Ну да, нет нас», —завершил беседу Евгений Сатановский.

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