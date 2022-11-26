Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 201

Политику было 64 года. Свой пост он занимал с 20 августа 2021-го.

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщило информационное агентство страны «БелТА». Детали трагедии пока не приводятся.

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорилось в заявлении.

Политику было 64 года. Свой пост он занимал с 20 августа 2021-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти депутата Госдумы Николая Петрунина на 47-м году жизни.

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