Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
| Политика 201
Политику было 64 года. Свой пост он занимал с 20 августа 2021-го.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщило информационное агентство страны «БелТА». Детали трагедии пока не приводятся.
«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорилось в заявлении.
Политику было 64 года. Свой пост он занимал с 20 августа 2021-го.
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