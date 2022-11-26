Умерла оскароносная актриса Айрин Кара

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 165

Скончалась певица и актриса Айрин Кара

Умерла оскароносная актриса Айрин Кара

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Все, что известно на данный момент, — знаменитость была найдена мертвой в своем доме во Флориде.

Знаменитая американская актриса и певица Айрин Кара ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщил ее агент и публицист в Twitter.

Пока причина смерти не обнародована. Все, что известно на данный момент — знаменитость была найдена мертвой в своем доме во Флориде.

«Это самая худшая часть работы агента. Не могу поверить, что мне пришлось написать это, не говоря уже об обнародовании новостей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и воспоминаниями об Айрин. Я буду читать каждую запись и знать, что она будет улыбаться с небес. Она обожала своих поклонников», — написала публицистка.

Айрин стала известной, благодаря съемках в мюзикле «Слава» в 1980 году. В нем она спела заглавную песню и была номинирована на «Золотой Глобус».

В 1983 году она записала саундтрек для фильма «Танец-вспышка» («Flashdance… What a Feeling»). Эта песня была признана лучшим саундтреком к фильму, за нее артистка получила премию «Оскар».

В 1984 году певица получила премию «Грэмми» за лучший танцевальный альбом. С 1986 по 1991 год была замужем за голливудским каскадером Конрадом Палмизано.

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