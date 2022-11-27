Корреспондент «Известий» выяснил, натуральны ли продукты с маркировкой «эко» и «био»

Россия продолжает укреплять собственную продовольственную безопасность. Важный шаг в этом вопросе — освоение племенных компетенций. По крупному рогатому скоту в сфере свиноводства и овцеводства у нас 80-90% поголовья — это отечественные породы. В птицеводстве в лучшем случае 10-15% цыплят «своих», а остальных выращивают из завозных инкубационных яиц.

В Тюменской области открыли племенной центр по индейкам, в Московской области строится птицефабрика под первую российскую породу бройлеров «Смена-9». Создавать продовольственную безопасность необходимо на качественно новом уровне, когда важно не сколько производится, но и какого качества.

Государство вновь пытается отрегулировать рынок так называемой экопродукции. При том, что первый закон об «органике», менее двух лет назад вступил в силу, и вот уже в него вносят поправки. Как оказалось, «зеленые этикетки» размещают на своих товарах все кому не лень, а состав продуктов при этом далек от натурального, убедился Роман Ишмухаметов.

«Без ГМО», «красителей» и «усилителей вкуса». Фразы-магниты, которые так привлекают покупателей.

«Я вообще люблю состав прочитать, потому что считаю, что это важно. Даже если мелким шрифтом», — говорит покупательница Елена Сорокина.

Производители во что бы то ни стало убеждают, что их печенье, чипсы, молоко, батончики — буквально все — натурально и полезно.

«Исследование за 2022-й год. Понятно, что у людей на первом месте стоит цена, но близко к топовым местам стоит экологичность», — заявила представитель отдела по связям с общественностью «Экологического союза» Ксения Илларионова.

Больше 60% россиян уверены, что покупают органические продукты, но при этом часто вообще не различают такие понятия, как «био», «эко», «натуральный», считая их синонимами. А производители только и рады наводить еще большего тумана. Будем разбираться.

«Сейчас в России обязаны проходить сертификацию только товары с надписью „органик“. Любые другие, на упаковках которых говорится о натуральности и полезности, как правило, не соответствуют высоким стандартам органической продукции. И это не более, чем рекламный ход», — сообщил корреспондент Роман Ишмухаметов.

Вот таким знаком листка и надписью «органик» на кириллице и латинице сегодня могут маркировать свою продукцию 136 российских производителей. Это — знак качества, и одновременная гарантия того, что в ней нет пестицидов, антибиотиков, красителей, химикатов и гормона роста.

«Под знаком может помещаться QR-код. При наведении телефона вас автоматически выводит на реестровую запись, вы можете проверить, а есть ли этот производитель в реестре», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Этот бесплатный сертификат от государства получить очень сложно. У крупнейшего на сегодня в стране агрохолдинга по производству органической продукции на это ушло четыре года. Сегодня в ассортименте почти пятьсот органических товаров — от мяса и сыра до пельменей и морсов.

У овец и коров здесь больше места, пасутся они на лугах без химии, даже витаминов им давать нельзя. Растут в прямом смысле в естественных условиях, а, следовательно, и дольше.

«Чтобы в бутылочке было молоко, сколько труда было потрачено у агрономов, у техников, которые балансировали рацион без отсутствия современных костылей как медицины, так и химической промышленности», — считает директор по маркетингу агрохолдинга Виктория Бартеньева.

И пока одни производители годами честно пытаются получить заветный сертификат, другие просто рисуют его. Вот травяной чай с медоносных лугов. А вот якобы та самая эмблема. Но цвет у нее другой, и QR-кода нет. Такие подделки называются «гринвошингом» — производители рисуют несуществующие экосертификаты, чтобы повысить продажи. И за такой обман вообще нет никакой ответственности — рисовать и печатать можно все что угодно.

«Мы все плохо видим, освещение в магазинах на полках не самое лучшее, увеличительные стекла прикручиваются к тележкам ни в каждом магазине. Ну и, наконец, любой зеленый листочек может быть изогнут в другую сторону», — заявил маркетолог Николас Коро.

Хотите без химии — ориентируйтесь только на маркировку «органик». Главное — внимательно изучать эмблему. А вот надпись «эко» говорит лишь о том, что при производстве был нанесен минимальный ущерб окружающей среде. Здоровье человека здесь вообще не при чем. Но о таких нюансах, порой, не знают даже сами производители.

«Я считаю, что это другое. При производстве использовать только натуральные закваски. Вот если химические закваски использовать, я условно покупаю их на 15 тысяч, а я покупаю на 50, потому что бактерии натуральные», — сообщила глава крестьянско-фермерского хозяйства Лариса Пухлякова.

Понятие «натуральный» вообще никак не оговорено в законе. О том, что такое «био» расскажет только ГОСТ двадцатилетней давности, где сказано, что это продукт, в котором есть живые бактерии. В общем, этими словами сегодня просто маскируют увеличение цены в разы.

«На сегодня все, что касается „эко“ и „био“ на полке, — это все фальсификаты. Только молочка на сегодняшний момент имеет право стоять на полке как „био“. Все, что вы видите кроме этого, — это точно абсолютно подделка», — считает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

И уже совсем скоро бросаться на ветер такими словами как «эко», «био», «natural» разрешат только тем, кто официально производит настоящие органические продукты. Госдума приняла закон в первом чтении. Окончательно он будет принят в следующем году.