Ая из «Города 312» слушателям Моргенштерна*: «Я не хочу этой моды!»

Исполнительницу возмущают, как композиции молодых коллег по цеху, так и их отношение к своей работе.

Певица группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная под псевдонимом «Ая», раскритиковала исполнителя Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщает YouTube-канал POPCAKE.TV. Женщина также «прошлась» по поклонникам рэпера. По словам Аи, селебрити не уважает своих фанатов, поскольку поет под фонограмму.

Кроме того, по мнению Назаренко, от молодежи, восхваляющей творчество Моргенштерна, не стоит ожидать ничего хорошего, поскольку публика будет следовать примеру кумиров.

«Эти дети, когда вырастут, вас, дорогие родители, засунут в первый вонючий дом престарелых, потому что не понимают, что родители — это святое», — сказала солистка «Города 312».

Ая не понимает, почему нынешние кумиры поют про секс, деньги, кайф, когда аудитории надо прививать другие ценности.

«Не надо задвигать все, что идет на нижних чакрах, и делать это нормальным и не стыдным. Как получилось, что девчонок называют сучками? Это что, нормально? Я не хочу этой моды!» — негодует Назаренко.

Исполнительницу возмущают, как композиции молодых коллег по цеху, так и их отношение к своей работе. При помощи фонограмм они вводят фанатов в заблуждение. Назаренко привела в пример фразу кого-то из коллег, которая отражает позицию современных «исполнителей» — артисты, уважающие себя, не выступают живьем, так как себя берегут, и просто открывают рот, получая гонорары. А те звезды, что уважают народ, всегда будут петь самостоятельно. Ая подчеркивает, что ей очень обидно за публику, которая не видит, что ее не уважают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась бывшая жена Моргенштерна.

* — признан иноагентом в РФ.