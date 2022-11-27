Экономист советует российским туристам купить иностранную валюту до 5 декабря

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Экономист Григорьев порекомендовал российским туристам купить иностранную валюту до 5 декабря

Экономист советует российским туристам купить иностранную валюту до 5 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Политическая нестабильность способна вызвать спад экономики с последующим укреплением доллара.

Запастись валютой до 5 декабря рекомендуется россиянам, которые собираются за границу на новогодние праздники. Об этом заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью радио Sputnik.

Все дело в том, что 5 декабря начнут действовать новые нефтяные ограничения со стороны Евросоюза. Речь идет о потолке цен на российское черное золото. По мнению специалиста, мера затрагивает очень важную отрасль для страны и может повлиять на курс национальной валюты.

По словам Григорьева, в случае вступления нефтяных ограничений со стороны Евросоюза в силу, доллар может вырасти против рубля. Экономист посоветовал туристам приобрести валюту до вступления санкций в силу. До этого сообщалось, что политическая нестабильность способна вызвать спад экономики с последующим укреплением доллара.

После начала спецоперации на Украине недружественные страны Запада и Европы объявили России экономическую войну, введя ряд санкционных пакетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, как падение доллара отразится на россиянах.

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