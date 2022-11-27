Кривой рот, косые глаза и парик: что случилось с Пугачевой после отъезда из РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70

В сети появилась новая фотография изменившейся до неузнаваемости Аллы Пугачевой

Кривой рот, косые глаза и парик: что случилось с Пугачевой после отъезда из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая певица переехала в Израиль, где усердно омолаживается. Но какими методами?

Поклонники не узнали певицу Аллу Пугачеву на новом снимке, который появился в сети. Предположительно, фотография была сделана после очередного визита артистки в кабинет к косметологу. Публикация появилась на одном из фан-аккаунтов звезды шоу-бизнеса, показал ее портал Teleprogramma.

Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к новому преображению знаменитости. Они отметили, что Пугачева на новом снимке предстала не в лучшем своем образе — узнаваемые рыжие кудри ей заменил парик из чужих белесых волос, губы расползлись в кривой улыбке, а один глаз кажется меньше другого.

«Фильтры передоз»; «Что-то на Аллу не похожа, даже глаза не те»; «Мы помним вас молодой, вы были намного красивее. Перестаньте худеть и делать пластику»; «Что за чудо-юдо?» — оставили свои комментарии под публикацией подписчики.

Бывший стилист артистки Джордж Ровалс рассказывал, что Пугачева вынуждена носить парики из-за облысения. По его словам, возраст берет свое над певицей и она стремительно теряет волосы. Стилист подчеркнул, что сейчас на голове певицы остались «слезы», поэтому накладная шевелюра спасает ситуацию.

Ранее хореограф рассказал 5-tv.ru, какое будущее ждет карьеру Аллы Пугачевой.

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