В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 257

Команда в полном составе задействована в ликвидации возгорания.

В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту

Фото: www.globallookpress.com / Sputnik

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В Охотском море полыхает рыболовное судно Sunfish. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Сообщение о пожаре на судне, поступило около 8:00 мск. На борту находятся 104 человека, они задействованы в ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

На помощь команде моряков выдвинулись находящиеся рядом суда. Первым прибыл «Бутовск». Предварительно, пожар начался в одной из кают, а также огонь перекинулся на камбуз.

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В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту

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