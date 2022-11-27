В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту

В Охотском море полыхает рыболовное судно Sunfish. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Сообщение о пожаре на судне, поступило около 8:00 мск. На борту находятся 104 человека, они задействованы в ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

На помощь команде моряков выдвинулись находящиеся рядом суда. Первым прибыл «Бутовск». Предварительно, пожар начался в одной из кают, а также огонь перекинулся на камбуз.