В Охотском море полыхает судно с сотней человек на борту
| Происшествия 257
Команда в полном составе задействована в ликвидации возгорания.
Фото: www.globallookpress.com / Sputnik
В Охотском море полыхает рыболовное судно Sunfish. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.
«Сообщение о пожаре на судне, поступило около 8:00 мск. На борту находятся 104 человека, они задействованы в ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
На помощь команде моряков выдвинулись находящиеся рядом суда. Первым прибыл «Бутовск». Предварительно, пожар начался в одной из кают, а также огонь перекинулся на камбуз.
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