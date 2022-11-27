Матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился массовой дракой

Основное время матча заключительного тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершилось массовой дракой.

Футбольное побоище началось сразу после того как судья Владимир Москалев дал финальный свисток. Зачинщиками стали Барриос и Промес, вслед за ними сцепились Родриго и Николсон, вовлекая в драку и других членов «Спартака» и «Зенита». В итоге с поля были удалены шесть игроков обеих команд.

После того как футболистов удалось разнять, прошла послематчевая серия пенальти, в которой сине-бело-голубые оказались точнее и выиграли со счетом 4:2.

Примечательно, что в перерыве проходившего в Петербурге матча состоялось настоящее бракосочетание. Теперь болельщики шутят в комментариях к игре в сети: «Какая свадьба без драки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в восьмом туре МИР Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1.