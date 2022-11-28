Бывшая жена солиста «УмаТурман» Кристовского высмеяла его за выбор имени сыну

Солист группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, недавно в шесть раз ставший отцом, назвал сына необычным именем – Кузьма. Артист свой выбор не объяснил, но за него это сделала бывшая супруга актриса Наталья Земцова.

В социальной сети она рассказала, что, находясь в браке со знаменитостью и мечтая о сыне, хотела мальчика назвать Кузьмой. Чтобы все окружающие обращались к ней Кузькина мать. Но, родив сына, передумала и назвала наследника Иваном.

«А потом — хоп, и твой бывший называет сына Кузьма (хотя позиционировал себя как человек с фантазией). Я с тех пор давно уже передумала насчет имени по ряду ассоциативных причин, и придумала другое. Но на всякий случай никому рассказывать об этом не буду», — призналась Земцова.

К слову, до брака с Земцовой Кристовский уже был женат. Избранницей стала тезка актрисы Наталья. Она родила певцу четверых детей: сыновей Владислава, Евгения, Илью и дочку Алису. Но супружеский союз отпрыски не укрепили.

Как признавалась в беседе с KP.RU Земцова, познакомившись с Кристовским, она и не думала, что когда-либо станет его женой. На тот момент артист был еще женат. Несколько раз они расставались, но вновь сходились. А в 2016-м окончательно решили — хотят быть вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристовский относится к работе дочери в вебкаме.