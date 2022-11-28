Кто станет новым Джеймсом Бондом

Аарон Тейлор-Джонсон успешно прошел кастинг на роль Джеймса Бонда

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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В списке на роль легендарного шпиона были Идрис Эльба, Том Харди, Генри Кавилл и многие другие.

Стало известно имя нового фаворита на роль Джеймса Бонда. После "отставки" Дэниела Крейга поиски нового агента 007 не прекращаются ни на секунду.

Продюсеры уже отсмотрели сотни актеров, и, видимо, свой выбор сделали. Лидером гонки, как пишет The Sun, стал актер Аарон Тейлор-Джонсон. И именно он так поразил всех на пробах, что с ним уже почти готовы заключить контракт.

Аарон Тейлор-ДжонсонАарон Тейлор-Джонсон. Фото: www.globallookpress.com / Taichiro Takahashi

Новый претендент блистательно справился с ролями Вронского и Леннона и уже успел отметиться в киновселенной Marvel. В копилке 32-летнего британца есть и «Золотой глобус». А еще Аарон примерный семьянин.

Кстати, в списке на роль легендарного шпиона были Идрис Эльба, Том Харди, Генри Кавилл и многие другие. Ну а пока букмекеры предлагают делать ставки на то, кто будет следующим Бондом.

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