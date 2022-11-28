Правильное питание с детства: как научить ребенка любить полезную пищу

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 7

Диетолог Кабанов: чтобы научить ребенка любить полезную пищу, нужно рассказывать о правильном питании

Правильное питание с детства: как научить ребенка любить полезную пищу

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Диетолог считает, что при этом не стоит заставлять ребенка есть до конца.

Все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми и счастливыми. Зачастую для этого нужно, чтобы те правильно питались. Об этом рассказал диетолог консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам специалиста, чтобы приучить ребенка питаться правильно, в первую очередь необходимо начать с себя.

«Ребенок очень внимательно наблюдает за родителями в первые годы жизни, поэтому важно не только то, что вы ему говорите, но и то, что делаете. Рассказывать ребенку о правильном питании, но при этом регулярно баловаться чипсами и гамбургерами — неудачная стратегия», — пояснил диетолог в беседе с Газетой.ру.

Также не стоит превращать полезную еду в наказание. Постарайтесь не употреблять такие фразы, как «пока не съешь все овощи, не получишь мороженое». Из-за этого у ребенка устанавливается связь, что полезная еда — это наказание, а сладости — награда за хорошее поведение.

Кроме того, не заставляйте ребенка доедать еду до конца, потому что это вредная пищевая привычка. Она мешает прислушаться к организму, улавливать чувство насыщения, а также провоцирует расстройства пищевого поведения. В том случае, если ребенок не доел обед — это не страшно. Главное не делать перекусы до следующего приема пищи.

Также эксперт рекомендует идти на компромиссы. Например, даже любителям макарон можно сегодня съесть на ужин овощное рагу, а завтра — макароны. Также во время приема пищи можно вести шутливый разговор, а полезную еду нарезать звездочками или кружочками.

Кроме того, можно попробовать готовить и есть вместе с ребенком. Такая еда кажется вкуснее и съедается с удовольствием, а семейный ужин — прекрасная возможность провести время вместе, обсудить различные вопросы.

Кабанов заключил, что для того, чтобы привыкнуть к новой еде, ее нужно попробовать от восьми до 15 раз. Это нужно учесть и не требовать от ребенка любви к полезному сразу.

Как ранее писал 5-tv.ru, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой напиток помогает снизить давление.

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